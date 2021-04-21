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【阿里巴巴9988】阿里雲推「雲行情」服務　助金融業數碼轉型

股樓投資 21:47 2021/04/21

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在這場疫情持久戰中，數碼轉型加快，尤其過去一段時間在家工作，雲端服務更見重要，不少企業亦在這雲服務領域中搶攻市場。阿里巴巴（09988）旗下阿里雲宣布，推出「雲行情」服務，且相信潛力龐大。據介紹，「雲行情」服務透過一站式雲端解決方案，主要為券商、銀行、私募基金、信託、互聯網資訊和金融科技公司等，提供實時股票、期貨、衍生產品、指數等多種金融市場行情資訊。

內地免稅零售商上市！ 中國中免啟動來港上市工作 A股市值5800億人民幣，見【下一頁】

阿里雲智能港澳及菲律賓區域首席解決方案架構師肖仰柱表示，「雲行情」服務以SaaS形式向客戶提供，只要付月費即可使用，對於企業可言，初期投資額不大，節省申請牌照或其他如時間以及人力成本。而且，這是一個即插即用的服務，已對接港股及美股。「阿里雲的優勢是能夠提供更低時延的實時行情，亦可免除在牌照、基建的初始成本，相信可吸引正考慮更換系統的券商或金融機構。目前雲鋒金融（00376）、興證國際（06058）已正在使用。

阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星(左）、阿里雲智能港澳及菲律賓區域首席解決方案架構師肖仰柱（右）

談及雲端市場競爭激烈，阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星表示，香港市場競爭激烈，美國、中國雲服務供應商均有進駐，但相信阿里雲能夠背靠阿里巴巴，並可在阿里旗下的其他品牌與公司，如淘寶、天貓以及螞蟻等創造更多協同效應。

延伸閱讀：花旗看淡今明兩季中港股市走勢 建議留意金融能源板塊 看好5隻港股

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另一方面，國際研究機構Gartner在周三（21日）發布了2020年全球雲計算IaaS市場追蹤數據，去年全球雲計算市場保持高速增長，市場規模達642.8億美元，年增40.7%。亞馬遜、微軟和阿里雲分別排列全球前三位。其中，阿里雲排名全球第三、亞太第一，市佔率達9.5%，超過Google的6.1%。歷史數據顯示，過去5年，阿里雲市佔率上升近三倍，微軟升近兩倍。

此外，據Gartner近5年發布的全球雲計算數據顯示，從2016年至2020年微軟和阿里雲市佔率持續上升，其中阿里雲從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%，連升5年。反之亞馬遜的市佔率則從2016年的53.7%，降至2020年的40.8%。

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 阿里雲 港股

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