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【本地創科】港團隊利用紡織廢料　研變天然抗水耐洗物料

科技 16:00 2021/04/21

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香港紡織及成衣研發中心項目經理張晗蓉（右）表示，團隊花費約300萬元資金進行研究，透過蒐集廢棄衣物的紡織廢料，研發出一套全新的疏水表面處理方案。

可持續發展向來是時裝業關注的焦點。香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）旗下團隊，研發全新疏水表面處理方式，利用紡織廢料中的天然再生纖維素材料，製成抗水耐洗物料。該研究項目獲得2021年日內瓦國際發明展金獎。

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港團隊花300萬研發　料年底次階段測試

香港紡織及成衣研發中心項目經理張晗蓉透露，團隊花費約300萬元資金進行研發，至今已研究超過1年。她解釋，由於衣服上的疏水物資一般以全氟化合物（PFCs）應用於紡織品上而成，但全氟化合物含有毒素，對人體及環境有害。

該團隊研發的「再生纖維基素不含全氟化合物表面處理」項目，透過蒐集廢棄衣物的紡織廢料，利用當中及不含全氟化合物的再生纖維材料製作，比起全氟化合物的物料更安全。

她續指，在測試過程中，需經過兩個化合處理步驟，包括通過疏水化學處理，改良再生纖維素粉末的疏水性能。然後再加入功能性添加劑，從而加強織物的防水效果，以及提高耐洗性。她透露，雖然項目仍處於首階段的研發過程，但已獲得不少業界關注。「現時正與不同對象商談合作，業界將會投放資金一同參與研發，預計最快於今年底進行第二階段測試。」

＜＜【食品科技】工總辦初創飛昇計劃展示日　助初創改良產品

針對孕婦需求　研發「仿生孕婦足護」系統　

現時市面上缺乏針對孕婦需求的衣着產品，有本地團隊針對孕婦需求，研發「仿生孕婦功能足護系統」。該項目與香港理工大學合作研發而成，根據孕婦在懷孕初期、中期及後期等階段，推出3款不同鞋墊設計，並分別用不同物料構成。

HKRITA與理工大學合作研發「仿生孕婦功能足護系統」，項目可改善懷孕期間引致的足部健康問題。

該設計項目採用三維立體針織、增材製造及模塑材料技術，以及仿陸棲生物足部特徵與人體工學設計，可因應孕婦足型變化作出改變，藉此緩解孕婦足痛問題，改善足部健康。理工大學紡織及服裝學系助理教授劉蓉的團隊表示，該產品也適合過重、患有扁平足人士使用。目前項目已完成研發，團隊有意向本地不同廠商接洽，將方案授權廠商製造，希望加快應用並及早推出市場。

香港紡織及成衣研發中心昨（20日）公布2021年日內瓦國際發明展得獎項目，其行政總裁葛儀文表示，中心已連續10年參與該項發明展，並在本年度獲得7項大獎。他又稱，可持續發展仍是未來的研發重點，希望透過研發創新科技方案，幫助紡織業界在技術上轉型，提高競爭力。

記者：李寶如

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