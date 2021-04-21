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微軟將為Windows 10打造新Microsoft Store？外媒：介面重新設計、不會抽成

科技 17:00 2021/04/21

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據外媒WindowsCentral爆料，微軟將會為Windows 10內建的應用程式商店Microsoft Store進行大改版，包括重新設計應用程式商店介面，同時加入一些有利開發者的功能，解除多項限制，鼓勵開發者將應用程式上架。

目前開發者如果在Microsoft Store上架應用程式，設不同限制如win32程式須轉為MSIX檔案，符合微軟的更新、商務平台政策。但報道指出，未來開發者能直接上傳EXE或MSI檔案，並直接管理程式的更新版。

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報道還指出，微軟將允許開發者啟用自己或第三方的內置購買機制，意味著應用程式內的收費可以不透過微軟收取，全權自行處理，將不會有任何抽成。報道指，此舉將有利於吸引更多開發者主動將應用程式上架Microsoft Store，方便用戶下載使用，甚至令Google Chrome或Adobe Creative Cloud等應用程式，有望登錄Microsoft Store。

至於介面方面，新商店的設計風格將會貼近預期在今年稍後推出的Sun Valley更新，商店元素的佈局及圖示造型也會被調整，煥然一新。目前外界猜測，微軟將會在下月的Build 2021大會公布，新商店的具體推出時間可能在今年秋季，與Sun Valley一同到來。

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責任編輯：張寶燕

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