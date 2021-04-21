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【人幣滙價】人民幣6.5關攻防戰 專家多料升浪未完

Hot Talk 15:38 2021/04/21

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人民幣離岸價昨天曾7連揚，升穿6.5心理大關。

變種病毒再重創全球，疫市累股滙雙殺，避險情緒驟升溫，但美滙指數仍未能重上92，只在91心理大關爭持，而人民幣亦在6.5關口作攻防戰。近日兩大小行相繼下調人民幣預期，渣打把今年底目標從6.45降至6.58，華僑永亨經濟師李若凡，亦把在岸價兑美元的年尾目標，由6.4微調至6.4463，且料今年高低位介乎6.3至6.6。不過，瑞銀首席經濟學家汪濤仍料，受惠息差優勢等基本面，料人民幣穩中偏強，維持年底見6.4。而本報綜合10位名家，半數仍料人民幣升浪未完，大好友更料年底衝上6.3新高。

專家最新對人民幣滙價預測，可按下圖了解

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此外，滙市專家指聯儲局頻放鴿似轉軚，令美元欲升乏力，變相有利人民幣等非美貨幣伺機反撲。恒生（00011）首席市場策略員溫灼培對媒體說，聯儲局主席鮑威爾昨晚露口風，暫不會容許通脹超過2%目標，跟先前淡化通脹威脅，令債息挾升，似有轉軚跡象，間接令美元升勢受限，故長遠仍維持看淡美元的看法。

誠然，渣打等專家因應上周五（16日）內地公布首季GDP升逾18%，縱使達破紀錄水平，但因市場指略遜預期而爭相下調人民幣預測。

人民幣半年定存息，最高2.6厘【下一頁

另有中外資大行仍看好在岸價的前景，工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，對人民幣看高一線，今年下半年人民幣走強的機會較大，兌美元全年約在6.3至6.65間波動，至年底目標價約為6.35。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧認為，人民幣為第2季最值得投資的主流外幣之一，年底目標為6.35。ING大中華首席經濟師彭藹嬈今早回應本報查詢，重申維持6.3年底目標價，暫仍為市面最牛預估。

銀行搶吸人幣 推高息人幣活期存款

另方面，大小銀行齊搶人民幣存款，星展及建行亞洲齊推3厘活期息，但須符指定條件才享優惠；而騰訊（00700）、工銀亞洲及港交所（00388）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）昨亦推1厘活期息。

相關文章：【數字人民幣】周小川：數字人民幣的起始點是做好零售　相關跨境支付仍存問題

【澳元定期存款】大行勁加澳元定存息0.8厘 最高澳元定存息有幾高？

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

GDP 新冠肺炎疫情 宏觀分析 人民幣 外滙

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