【異動股】首季純利大增21倍 ASM太平洋全日飆升近兩成

ASM太平洋（00522）今年首季純利按年急升21倍至5.2億元，收入按年升45.6%至43.4億元，毛利率微升至39.6%。主要因半導體解決方案業務所貢獻的收入較高，以及集團的策略推動毛利率上升。ASM今日急升18.2%，報118.8元，成交近14.1億元。

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第一季內，集團新增訂單總額達78.3億元，創下新高，未完成訂單總額達93.8億元，按季增58.2%，訂單對付運比率為1.8。集團行政總裁黃梓達指，訂單總額創新高主要因工業應用及汽車行業的需求強勁，帶動半導體產品及SMT解決方案業務表現。他又指，因首季數據較高，所以料次季預訂金額增長會有所回落。但仍對半導體市場感到樂觀，料集團將因此受惠，利好訂單需求。

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黃梓達續指，為應對全球的龐大芯片需求，未來會以外判形式增加產能，料相關資本支出為5億港元，而集團亦會在有需要時增加內部產能。

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