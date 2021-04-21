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【異動股】首季純利大增21倍 ASM太平洋全日飆升近兩成

股樓投資 17:31 2021/04/21

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ASM太平洋（00522）今年首季純利按年急升21倍至5.2億元，收入按年升45.6%至43.4億元，毛利率微升至39.6%。主要因半導體解決方案業務所貢獻的收入較高，以及集團的策略推動毛利率上升。ASM今日急升18.2%，報118.8元，成交近14.1億元。

【大行報告】安踏大股東折讓配股　高盛：長遠前景正面　花旗：維持「沽售」評級  詳情請看[下一頁]

第一季內，集團新增訂單總額達78.3億元，創下新高，未完成訂單總額達93.8億元，按季增58.2%，訂單對付運比率為1.8。集團行政總裁黃梓達指，訂單總額創新高主要因工業應用及汽車行業的需求強勁，帶動半導體產品及SMT解決方案業務表現。他又指，因首季數據較高，所以料次季預訂金額增長會有所回落。但仍對半導體市場感到樂觀，料集團將因此受惠，利好訂單需求。

花旗擬出售13地區零售銀行業務 傳渣打星展有意競購  詳情請看[下一頁]

黃梓達續指，為應對全球的龐大芯片需求，未來會以外判形式增加產能，料相關資本支出為5億港元，而集團亦會在有需要時增加內部產能。

ASM 太平洋大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 汽車 晶片 純利 成交 ASM太平洋（00522） 異動股
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