【職場熱話】三個月通知期嚇走不少公司 難以轉工？ 網民：血與汗的體會

無論是哪個國家，勞工法裏都大同小異的有一條關於通知期的規定。而這個通知期根據公司的要求來決定長短，短則一個月，長則三個月以上。近日有網民於網上討論區發文，抱怨公司的通知期礙着他找新工作。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有網民覺得不少公司也要考慮要不要等一個月，更別提三個月之久了。而且通知期是找工作的一大難關根本就是常態，樓主又沒有勇氣祼辭就不要抱怨了。樓主回應指這是用三個月的面試經驗換來的血與汗的體會——三個月通知期真的不會有公司等。

【職場熱話】疫情下想轉行揸車 但沒有車可供練習 如何是好？ 網友：去巴士公司見工！【下一頁】

網民說，這只能怪樓主一開始就在黑心公司上班，某些工作要求三個月通知期就是想：「博食埋你代通知金。」。不過有人就覺得樓主如果和老闆關係好的話，可以試着和他商量一下。

有人認為找新工作的最大障礙是不夠豁出去，指樓主應該遞完辭職信後一個月才找工作。因為樓主現在尚未遞信已經有面試機會，不用害怕辭職之後會沒有面試。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論:https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

責任編輯：張瑋婷