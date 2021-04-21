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【新冠疫苗】以色列半年內打第2輪 小朋友都有份

環球社會熱點 15:30 2021/04/21

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以色列新冠疫苗接種率領先全球，全國約81%的16歲以上民眾已經完成接種，甚至可以放寬部分防疫措施，如取消室外戴口罩。總理內塔尼亞胡表示，以色列打算開展第二輪新冠疫苗接種計劃，預期小朋友亦獲安排接種。

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【新冠疫苗】瑞典環保少女斥全球分配不均 捐94萬助窮國購買 【下一頁】

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周二（20日）表示，已經同意購買1600萬劑輝瑞及Moderna疫苗，供930萬名國民接種，準備在半年內開展新一輪疫苗接種計劃。今次接種對象預計包括小朋友，內塔尼亞胡籲小朋友要做好準備。以色列在安排疫苗計劃時，把東耶路撒冷的巴勒斯坦人民亦包含在內。

身處約旦河西岸及加沙地區的巴勒斯坦人亦從以色列﹑俄羅斯﹑阿聯酋及世衞主導、約190個國家參與的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）獲有限度分發新冠疫苗。根據巴勒斯坦衛生部門數據，目前只有16.7萬接種最少1劑。

輝瑞疫苗被指對12至15歲青年有效及安全，而且產生充足抗體反應。不少專家相信，幼童及青少年接種疫苗是對抗新冠疫情的重要一步，達致群體免疫。

責任編輯：吳漢培

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