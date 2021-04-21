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【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料

理財智慧 16:37 2021/04/21

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近期本港市道疲弱，失業率持續攀升，但近日有網民在討論區發文，指有同事在周一（19號）突然間「裸辭」，令同事們十分驚訝，於是樓主上前了解，該同事表示：「做了一段長時間，現在想轉工，順便休息一下。」然而，當樓主再了解的時候，他竟然語出驚人地說了一句......

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】文員月薪14K搵到新工想辭職 聲稱老闆可加人工至29K 網民：樓主是否計錯數?     【見下頁】

此帖文一出，不少網民認為每個人情況不一樣，估計是該同事找了工作才果斷辭職。更有網民補充道：「可能該同事認為不需要跟樓主交代這麼多，所以說一些似是而非，趁機貶低你來抬高自己。」

但有網民認同該同事所說，有能力的話，不用去求職，自然有人挖角你。另有網民覺得市場上有能力的人多得很，一些人以為自己很了不起。

有網民更建議，如果不急著找工作，今年都是「騎牛搵馬」，因為有網民分享，他19年尾裸辭，誰不知遇上疫情，現在已轉行。你同事真是很有自信。

 

其他網民回應：

他暗串你未夠能力

樓主同事很有自信！如果不等錢開飯就辭職，不過經濟差和找不到工作是兩回事。

我成日覺得不裸辭很難找工作，樓主同事如果有一定積蓄就沒有問題啦！

你都知道市道不好，那就為工資好，為生活也好做住先。

 

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責任編輯：陳頌潔

疫情 失業 辭職 香港 失業率

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