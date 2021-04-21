【新股IPO】萬達旗下輕資產商管公司擬年內上市　目標估值達2000億人民幣

大連萬達在經歷了四年半回歸A股上市遙遙無期的排隊之後，終在今年3月24日宣布撤回萬達商業A股的上市申請。當時已有揣測萬達有意捨棄在Ａ股轉投到港股上市。根據路透社引述知情人士透露，大連萬達集團正尋求為旗下商業地產管理業務，萬達輕資產商管公司在今年底前來港上市，並計劃進行上市前融資，涉及200億元人民幣。

消息人士指出，是次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標估值達2000億元人民幣，惟有指萬達及其財務顧問接洽的數個潛在投資人均認為其估值目標太高。據悉，萬達集團計劃7月前完成這項融資，並於9月提交上市；不過有關上市一事，萬達暫未有回應。

萬達集團成立於1988年，業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。根據Refinitiv數據顯示，2020年內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元（約806億港元）。

事實上，萬達輕資產商管公司管理達368處萬達廣場，及155處在建的萬達廣場。公司亦於上個月獲得珠海國資委30億元人民幣入股。

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責任編輯：陳子謙