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【大行報告】安踏大股東折讓配股　高盛：長遠前景正面　花旗：維持「沽售」評級

股樓投資 15:36 2021/04/21

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安踏體育(02020)遭控股股東安踏計劃配售股份，於配售完成後對安踏體育持股量將由50.8%降至47.6%。高盛發表報告表示，參考安踏過往主要股東配股減持歷史(分別為2009年10月、2014年10月及2017年3月，公布配股後當日股價各跌7%、8%及8%)，相信主要股東減持行動對其短期股價有一定的下行壓力。

惟該行表示，對安踏的長期增長前景持樂觀態度，料可得益於其在內地的強大實力品牌策略，可捕捉不同的消費需求細分市場及其內地業務具的強勁執行力。高盛重申對安踏體育「買入」評級及未來12個月目標價158元，相當於預測2025年市盈率26倍。

另一間大行花旗就看得較淡，花旗指今次配股是中國內需股近十年最大規模配售交易之一，預計今次大股東配股減持會令投資者對安踏股票出現負面情緒，加上安踏品牌的整體零售額增幅明顯低於李寧(02331)，而安踏首季的線下銷售與2019年同期相比只錄得溫和增長，同樣低於李寧。

該行維持安踏「沽售」評級及目標價49.6元，相等於2021年預測市盈率19倍。花旗認為，看好中國體育用品行業價值的投資者可以考慮滔搏(06110)，因新疆棉花事件對Nike或Adidas造成的負面情緒影響已屬過度。而在內地體育用品行業中，該行亦更偏好李寧(02331)及滔搏。

大行對安踏評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

安踏體育（02020） 港股

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