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【異動股】恒大汽車跌13%　據報許家印間接出資接配股貨　消息：並不屬實

股市 17:06 2021/04/21

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據內地媒體報道指，許家印間接出資接配股貨。

恒大汽車 （00708） 股價表現失色，全日跌逾一成，曾低見58.8元，收報59.7元，跌13%，成交額9.9億元。內地媒體報道指，恒大汽車老闆許家印與京基集團董事長陳華商議，由許家印出資接配股貨。恒大汽車於今年年向6名投資者配股籌集260億元。據財新報道，有關交易實際是恒大汽車老闆許家印與陳華商議，由陳華出讓京基地產位於深圳的在建項目「京基御景薈都」予恒大 （03333） ，再把所得資金用於換取恒大汽車1.875%股權。

據接近恒大內部消息人士指，消息並不屬實。

恒大汽車恒馳亮相上海車展，詳見【下一頁】

報道引述業內人士指，「京基御景薈都」項目未來可產生介乎20億至40億元人民幣收入。

另外，恒大汽車九款恒馳於2021年上海車展亮相，恒大汽車總裁劉永灼昨指，今年第四季恒馳汽車將全面啟動試生產，明年大規模交付。惟有內地傳媒引述網民質疑，九輛展示車似乎都是模型車，每台車輛還配置四個保安，不允許觀眾近距離觀看車輛。

有業內人士認為，新能源汽車底盤有大量集成電路，會採用全封閉設計，有助減少風阻，看不到懸架等零件屬為正常。

相關文章：【恒大汽車】恒大汽車飆五成破頂、高見50元　配股籌260億「甘比」陳凱韻斥30億認購

【恒大汽車】恒大汽車完成增發新股 　已從投資者收取260億元

記者：謝卓榮

 

港股 新能源 許家印 配股 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）

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