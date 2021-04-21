Google搜尋推出AR日本動畫角色 1:1呈現眼前

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Google的搜尋功能相信大部分人都經常使用，Google近日推出了一系列AR日本動畫角色，只要利用支援AR的智能手機，在Google搜尋功能搜尋該動畫角色名稱，日本動畫角色即以1:1比例呈現在各位眼前。
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要在手機觀看AR動畫角色，步驟如下：
1. 使用支援 ARCore 功能的智能手機，透過Google搜尋關鍵字尋找指定動畫角色的名稱
2. 點選「透過 3D 模式檢視」
3. 將動畫角色拖放至心水位置，或者使用手指放大、縮小角色，與此同時，亦可調高聲量增加互動
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目前已AR模式的動畫角色：
|Ultraman
|Ultraman Belial
|Ultraman Zero
|Gundam
|Evangelion
|Pom Pom Purin
|Pac Man
|Little Twin Stars
|Taiko no Tatsujin
|Hello Kitty
|Gomora
詳情如下：
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責任編輯：羅浩濂