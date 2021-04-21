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Google搜尋推出AR日本動畫角色 1:1呈現眼前

環球政經 16:06 2021/04/21

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Google的搜尋功能相信大部分人都經常使用，Google近日推出了一系列AR日本動畫角色，只要利用支援AR的智能手機，在Google搜尋功能搜尋該動畫角色名稱，日本動畫角色即以1:1比例呈現在各位眼前。

佔地約3,700平方米 觀塘海濱音樂噴泉明日起開放予公眾 【下一頁

要在手機觀看AR動畫角色，步驟如下：

1. 使用支援 ARCore 功能的智能手機，透過Google搜尋關鍵字尋找指定動畫角色的名稱

2. 點選「透過 3D 模式檢視」

3. 將動畫角色拖放至心水位置，或者使用手指放大、縮小角色，與此同時，亦可調高聲量增加互動

【青年活動資訊】年度大型音樂活動舉辦 「2021香港青年音樂營」現已接受報名 需具備指定音樂資歷 【下一頁

目前已AR模式的動畫角色：

Ultraman
Ultraman Belial
Ultraman Zero
Gundam
Evangelion
Pom Pom Purin
Pac Man
Little Twin Stars
Taiko no Tatsujin
Hello Kitty
Gomora

詳情如下：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅浩濂

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