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【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？

理財智慧 15:27 2021/04/21

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不少人都希望與伴侶共築愛巢，近日有網民在討論區發帖，以「我是不是在與她啊嫲拍拖？」為題，指現在不停睇樓，打算與一起5年的女友同居，並已有目標，是位於跑馬地的一個新樓盤。但是女友嫲嫲卻引用家規，「就算是同居孫女都要住在附近，最好同一棟」，令事主無奈放棄原本的目標，事主還指責女友沒有發表任何意見，嘆：「我究竟是與女友拍拖還是她啊嫲？」

【樓市熱話】 母親提議全家人一同買樓 兒子苦不堪言 網民：頭家就散！　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】父母退休 想以800萬購北區樓 遭兒子強烈反對 網民：退休樓都要搏升值？　【下一頁

帖文一出，不少網民都不認同嫲嫲的「家規」，「跟他說我家規就是全聽我的」、「這樣她的孫子一定嫁不出」、「家規？古代啊？大家族，做駙馬？」、「同居不是結婚，租樓算吧。」、「如果樓主是說真的那真是要三思，以後結婚都會好像娶了她嫲嫲般，完全入侵你的家」、「如果結婚了你將來就慘了」，亦有網民笑言「啊『嫲』我不想努力了」、「 可能她嫲嫲比錢買層樓給樓主住。」

 

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責任編輯：黃苑筠

同居 拍拖 跑馬地 香港

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