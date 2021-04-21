出席博鰲亞洲論壇 林鄭：海南願為香港青年提供就業創業機會

行政長官林鄭月娥今出席博鰲亞洲論壇，她在facebook專頁上提到，海南省領導主動提出可以為香港青年，在海南提供就業和創業機會，她盼望早日見到香港青年到海南實習。

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林鄭月娥在專頁上稱，今年適逢是博鰲亞洲論壇成立20周年，亦是她第三次出席該論壇。她除了出席論壇開幕禮和參與研討會外，也跟海南省領導和多個部委見面，對方表達了對香港的親切關懷，和對特區在國家安全有保障及完善選舉制度下的前景充滿信心。



她表示，海南省領導得悉香港在粵港澳大灣區開展的「青年就業和青年創業計劃」，主動提出在海南為香港青年提供就業和創業機會，並安排所需的配套，令她和其同事都很感動。

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林鄭月娥續指，海南島天然環境好、農產豐富、人民好客熱情，近年在中央的大力支持下，正全面發展為自由貿易港；香港是海南的重要外資來源地，不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。她希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，以及到海南享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯。

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責任編輯：陳楚琨