  • 27°C
香港時間 : 2021421日 (三) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

出席博鰲亞洲論壇 林鄭：海南願為香港青年提供就業創業機會

理財智慧 15:19 2021/04/21

分享：

行政長官林鄭月娥今出席博鰲亞洲論壇，她在facebook專頁上提到，海南省領導主動提出可以為香港青年，在海南提供就業和創業機會，她盼望早日見到香港青年到海南實習。

【大灣區就業】 銀行請見習生 月薪2萬元 仲有跨境生活津貼 工作實際做呢啲【工作內容請見下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

林鄭月娥在專頁上稱，今年適逢是博鰲亞洲論壇成立20周年，亦是她第三次出席該論壇。她除了出席論壇開幕禮和參與研討會外，也跟海南省領導和多個部委見面，對方表達了對香港的親切關懷，和對特區在國家安全有保障及完善選舉制度下的前景充滿信心。

她表示，海南省領導得悉香港在粵港澳大灣區開展的「青年就業和青年創業計劃」，主動提出在海南為香港青年提供就業和創業機會，並安排所需的配套，令她和其同事都很感動。

【疫市招聘】一連兩日網上舉行 大灣區青年招聘博覽吸逾34間機構參與【下一頁

林鄭月娥續指，海南島天然環境好、農產豐富、人民好客熱情，近年在中央的大力支持下，正全面發展為自由貿易港；香港是海南的重要外資來源地，不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。她希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，以及到海南享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【疫市招聘】一連兩日網上舉行 大灣區青年招聘博覽吸逾34間機構參與
2021/03/23
【疫市招聘】一連兩日網上舉行 大灣區青年招聘博覽吸逾34間機構參與
【大灣區就業】 銀行請見習生 月薪2萬元 仲有跨境生活津貼 工作實際做呢啲
2021/04/20
【大灣區就業】 銀行請見習生 月薪2萬元 仲有跨境生活津貼 工作實際做呢啲
創業 就業 博鰲亞洲論壇 大灣區 海南省 香港 林鄭月娥

上一篇文章

【大灣區就業】騰訊請人 不需特別技能 呢個職位月薪最高逾6萬

下一篇文章

【大灣區就業】想去大灣區就業又唔想離開香港太長 施耐德電氣(香港)有限公司請畢業見習生 駐港18個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春