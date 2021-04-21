佔地約3,700平方米 觀塘海濱音樂噴泉明日起開放予公眾

民政署今日(21日)宣布，位於觀塘海濱花園（近巧明街入口）的觀塘海濱音樂噴泉將於明日（22日）起啟用，佔地約3.740平方米，包括音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，更設置每日表演時段，配合噴水動態，並進行多首名曲表演。

【青年活動資訊】年度大型音樂活動舉辦 「2021香港青年音樂營」現已接受報名 需具備指定音樂資歷：【下一頁】

是次項目共分為三個互動嬉水區，各區內設有感應裝置，當感應到遊人接近時，不同花式的噴咀會噴出形態各異的水柱，讓遊人互動玩樂。

音樂噴泉及互動嬉水區的運作時間為每日上午8時30分至下午10時30分。音樂噴泉逢星期一至五有三節表演時段，分別為下午1時30分、下午7時30分及下午8時30分；星期六、日及公眾假期除上述三節表演時段外，亦會於上午10時30分及下午9時30分進行表演，合共五節表演時段。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐