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【轉乘優惠】最多可慳24元 由5月1日起多條經將隧巴士路線加設新優惠

環球政經 16:52 2021/04/21

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將軍澳隧道往九龍方向的巴士轉乘站下月1日起啟用，，多間巴士公司先後宣布於該處加設巴士停站，並同步推出八達通轉乘優惠。

新巴城巴表示，乘客可於限定時間內可免費或補差價轉乘指定路綫，享有第二程車費優惠，車費減免由8.6元至24元不等，若轉乘機場綫A29號則可減免車費最高達24元；九巴則表示，乘客只需繳付較高一程的全程車資。

多間巴士公司將隧轉乘優惠路綫如下：

  • 新巴：694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B、N796

  • 城巴：A29、E22A、E22S、N29、NA29

  • 九巴：98、98A、98B、98D、98P、98S、296A、296C、296D、296P、297、297P、690、690P

更多詳情：

起點 目的地 首程路綫 轉乘路綫 總車費 第二程折扣
尚德 土瓜灣、紅磡 九巴296C(現收費8.8元) 九巴297(現收費10.5元) 10.5元 8.8元
康城 灣仔、中環 九巴98(現收費7.6元) 九巴690(現收費15.5元) 15.5元 6.8元
日出康城 沙田、火炭 新巴797(現收費8.6元) 新巴798(現收費11.4元) 11.4元 8.6元
將軍澳 機場、港珠澳大橋香港口岸 新巴694(現收費15.5元) 城巴A29(現收費42元) 42元 15.5元

值得注意，新巴城巴表示，同日起，新巴694、城巴690、690P及N29號綫的分段收費起點，將分別由藍田科診所巴士站及啟田商場巴士站，提前至將隧巴士轉乘站（往九龍方向）。

佔地約3,700平方米 觀塘海濱音樂噴泉明日起開放予公眾：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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