【轉乘優惠】最多可慳24元 由5月1日起多條經將隧巴士路線加設新優惠

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【樓市故事】乖仔「揀宅」要近家人 棄買鄰近工作地點的外區樓 只為住近媽媽
將軍澳隧道往九龍方向的巴士轉乘站下月1日起啟用，，多間巴士公司先後宣布於該處加設巴士停站，並同步推出八達通轉乘優惠。
新巴城巴表示，乘客可於限定時間內可免費或補差價轉乘指定路綫，享有第二程車費優惠，車費減免由8.6元至24元不等，若轉乘機場綫A29號則可減免車費最高達24元；九巴則表示，乘客只需繳付較高一程的全程車資。
多間巴士公司將隧轉乘優惠路綫如下：
新巴：694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B、N796
城巴：A29、E22A、E22S、N29、NA29
九巴：98、98A、98B、98D、98P、98S、296A、296C、296D、296P、297、297P、690、690P
更多詳情：
|起點
|目的地
|首程路綫
|轉乘路綫
|總車費
|第二程折扣
|尚德
|土瓜灣、紅磡
|九巴296C(現收費8.8元)
|九巴297(現收費10.5元)
|10.5元
|8.8元
|康城
|灣仔、中環
|九巴98(現收費7.6元)
|九巴690(現收費15.5元)
|15.5元
|6.8元
|日出康城
|沙田、火炭
|新巴797(現收費8.6元)
|新巴798(現收費11.4元)
|11.4元
|8.6元
|將軍澳
|機場、港珠澳大橋香港口岸
|新巴694(現收費15.5元)
|城巴A29(現收費42元)
|42元
|15.5元
值得注意，新巴城巴表示，同日起，新巴694、城巴690、690P及N29號綫的分段收費起點，將分別由藍田科診所巴士站及啟田商場巴士站，提前至將隧巴士轉乘站（往九龍方向）。
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責任編輯：潘曉豐