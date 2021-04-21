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【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響

Hot Talk 15:17 2021/04/21

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有內地網民指，馬雲疑似現身於酒吧。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲自螞蟻上市觸礁後，一直低調行事，行蹤成謎。內媒最新消息指，有內地網友昨晚在Tik Tok發佈影片，聲稱在一間深夜酒吧見到馬雲。影片中的馬雲被身後數名保鑣貼身保護，與三名同行友人談笑風生，似未有被阿里巴巴近日遭市監局重罰一事困擾。該名網友並未有透露酒吧地址。

英媒指馬雲常乘私人噴射客機往北京，詳情可見﹕【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

從影片中可見，馬雲身穿一件黑色短袖衫，臉部比之前圓潤，身型發福不少。馬雲在酒吧跟朋友聚會，引來不少人士圍觀。

自螞蟻上市觸礁後，馬雲僅曾對外公開露面兩次。最近一次為上周四（15日）參加俄羅斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視像會議，當時他全程並未有發言。

此外，馬雲在1月時，亦曾通過視頻出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，當時他並未提到與螞蟻集團有關的發展，內容僅側重向頒獎典禮內獲獎的教師致謝。

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【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升

【開市9點半】馬雲傳去海南打歌爾夫　現身露面效應減弱

 

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編輯﹕賴奕羚

 

港股 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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