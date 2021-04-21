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小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測

科技 15:04 2021/04/21

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小米手環6將於明（22日）於官方網站及小米之家等正式發售，建議零售價為299港元。

小米今（21日）宣布於本港推出最新版本的小米手環6，將於明（22日）於官方網站及小米之家等正式發售，建議零售價為299港元。小米另推出指定折扣優惠，在本月22至25日期間，用戶購買小米手環6黑色連同指定耳機或手機，合共兩件產品即可享有。

小米手環6，採用1.56吋AMOLED全屏幕設計，弧形屏幕支援326PPI高解像度，顯示面積比上一代增加50%。方便用戶在路途上或進行運動時快速查看重要訊息、通知、接聽或拒接電話。更可以在手機安裝小米運動或小米穿戴App聯動手機，透過手環控制音樂播放、相機快門進行拍攝等。

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新增血氧水平檢測   方便健康追蹤

該手環還提升了一系列日常健康監測功能，包括新增血氧檢測 （SpO2）、心率監測及升級睡眠追蹤功能。可以監測午睡，睡眠週期包括快速眼動期 （REM） 及睡眠呼吸質素。並且具有壓力監測，深呼吸指導功能以及女性健康追蹤功能，可為用家提供身體和生活模式的健康建議。

續航力方面，官方稱小米手環6可提供14天電池續航，採用磁吸式充電；獲5 ATM防水性能認證，可在游泳、浮潛甚至淋浴時佩戴。

小米手環6配有8種顏色選擇，包括：黑、橙、黃、藕荷粉、青松綠、象牙白、玫瑰紫、天空藍。黑色版本將於本月推出，其他顏色則於稍後上市，銷售詳情有待官方公布。

【小米Mi 11 Ultra 實測】Mi 11 Ultra擁1.1寸背面觸控式屏幕 　主鏡頭使用Samsung GN2感光元件 （附規格）

責任編輯：張寶燕

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