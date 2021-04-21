Everything Under The Sun 最新戶外傢俬 創造寫意生活空間

一個愜意的戶外生活空間，可讓你遠離煩囂，好好放鬆心情享受悠閒時刻。Everything Under The Sun 獨家引入來自丹麥的Cane-line 全新系列，為這逐漸暖和的季節，帶來時尚、優雅的戶外傢俬。

Cane-line Basket 兩座位沙發及休閒椅

由Søren Rose Studio 設計的 Cane-line Basket 沙發及休閒椅，寬敞舒適。配備粉體塗層的鋼材椅框及耐候的藤色Cane-line Weave®編織物料，令Basket 具備愜意自然的外觀。

Cane-line String 休閒椅

Cane-line String 休閒椅的柚木椅框呈現出令人愉悅溫暖的設計風格。椅子由扎實及耐候的Cane-line Weave®編織，藤色的休閒椅營造出自然及寧靜的外觀，與戶外空間完美融合。String 休閒椅佔空間不多，因此亦適合置於面積較小的戶外空間。

Cane-line Peacock 休閒椅配旋轉底座

時尚的Cane-line Peacock 休閒椅，採用了柔軟且堅固的Cane-line 軟繩編織而成，既耐氣候亦可抗紫外線，椅子配備旋轉底座，可360度轉動。

Cane-line Nest 腳凳

Cane-line Nest 是一張多用途腳凳，可用作咖啡桌或戶外空間的一件裝飾品。Nest 由耐候的Cane-line Weave® 織物及堅固的鋁框製造，集簡約、舒適及高品質於一身。



Cane-line Grow 種植箱

Cane-line Grow 是一系列實用及時尚的種植箱，用以配搭戶外空間。備有各種尺寸及顏色，可搭配任何裝飾。美麗簡約的設計，讓Grow 創造了各種各樣的用途，從種植箱到儲物，應有盡有。

Cane-line Discover 地氈

展現出卓越工藝的Cane-line Discover 時尚地氈，整張地氈均採用人手製作，每張地氈都是獨一無二。Discover 地氈為戶外空間增添舒適感和溫馨的氣氛。地氈由精選的PP塑材物料製造，耐用及實用兼備。Discover 可用於室內及戶外，亦可抗紫外線、抗菌及低致敏性。



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