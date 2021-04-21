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【物流業數碼轉型】疫下全球貨運需求增　FedEx善用科技工具減低物流成本

科技 14:40 2021/04/21

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疫情加速各行各業採用科技，物流行業也迎來數碼轉型新常態。國際物流公司FedEx Express香港及澳門董事總經理梁銘添（Anthony）表示，數碼化已成為環球物流行業一大趨勢，公司近年亦積極採用不同科技工具，以增加競爭力。

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靈活調動機隊　處理各地貨運

Anthony指出，疫情期間市場對國際速遞及物流服務的需求不減反增。去年2月，由於全球口罩需求急升，公司增加貨運機以應付物流需求。疫情爆發初期，大部分運送貨件為口罩、溫度計等個人防護用品，現時運送的貨件，更多與宅經濟有關，例如遊戲機、運動用具等。

新冠肺炎疫情突如其來，打亂企業原本的經營步伐。Anthony坦言，疫情為物流及航空業帶來影響，公司需要更靈活調動各方面資源，例如疫情下商業航班艙位減少，公司隨即調派專屬機隊，動用旗下600多架飛機，分配至全球各地處理貨運。去年4至5月期間，FedEx每星期在亞洲地區平均增加40貨運班次。

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據國際管理諮詢公司埃森哲（Accenture）數據顯示，持續受疫情影響，本年3月22日至4月4日期間，全球航空貨運量與2019年同期相比下降12%。Anthony認為，目前全球貨運業務已逐漸回復，疫情只是一個過渡，香港作為世界主力航空配送中心之一，擁有優越地理位置、低關稅政策等優勢，未來發展仍具有一定空間及潛力。

疫情期間電子商貿交易量激增，自去年底開始，該公司已不斷增聘人手，主要為前綫員工，以加快處理送貨定單，確保配送速度穩定。此外，該公司最近也擴展新業務，為中小企提供One-stop-shop services服務，包括倉儲空間、庫存管理、國際運輸以及與電子商務平台系統等，幫助中小企擴展更大業務。

Anthony相信，疫情只是一個過渡，香港擁有優越地理位置、低關稅政策等優勢，未來仍具有一定發展空間及潛力。

夥拍微軟　採雲端供應鏈方案

去年，FedEx與Microsoft（微軟）合作，採用FedEx Surround雲端供應鏈分析方案。例如廠商在寄貨過程中遇到罷工、地震等難以預測狀況，可透過雲端系統追蹤出貨情況，得知目前商品運送進度，方便進行庫存管理。另外，FedEx也採用IoT物聯網裝置，透過GPS記錄貨物運送路徑、氣溫、濕度等，藉此讓廠商優化供應鏈管理，以及貨物包裝程序。

貨運車輛逐步換電動車　減碳排放

近年社會關注企業可持續發展，各大企業也將其納入長期經營及發展計劃。FedEx在本年3月宣布，計劃投放20億美元（約155億港元），將貨運快遞車輛全面轉向電動化，並計劃在2025年，將旗下一半貨運車輛改為使用電動車，以減低碳排放量。Anthony稱，近年公司積極應用不同技術及工具，對科技人才需求也有增加。未來公司將加強內部培訓，鼓勵員工進修與創新科技相關的課程，協助公司進行數碼化轉型。

記者：李寶如

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