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【美股焦點】股價盤前大跌7% Netflix訂戶增長大幅放緩 管理層歸咎新冠疫情

股樓投資 19:02 2021/04/21

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Netflix(NFLX) 周二（20 日）盤後公布業績，訂閱用戶數量僅增加 398 萬，遠低於市場預期 620 萬，盤前股價最多曾跌逾一成，現周三（20日）盤前時段跌7.68%，報506.88美元。

【美股業績】寶潔宣布季度業績勝預期　擬於9月加價應對成本上升

Netflix解釋，付費用戶增長疲軟並非與Disney+、Hulu、HBO Max、Apple TV + 等對手競爭有關，也不認為與業內競爭強度有所變化，惟認為市場期待過高。Netflix收入比去年同期增長24%，符合管理層季初的業績指引，每股盈利為3.75美元，高於2.97美元的市場預期。

Netflix又在致股東的信中，將新增訂戶人數成長放緩歸咎於新冠疫情，因為疫情令公司推遲部份重量級節目和電影推出市場，又指去年疫情造成的高基數效應亦是今季按年增長放緩的原因之一。

Netflix預期，今年稍後時間將會趕上因疫情推遲的進度，現時公司在各地市場的營運已恢復正常，預計今年在製作成本將超過170億美元。

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撰文 : 林展鋒

疫情 電影 Apple TV HBO HBO Max Disney 每股盈利 Netflix 美股 Apple

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【買樓理財】當年挾高鐵概念高價賣　等近6年「得個桔」　219呎單位帳蝕逾百萬
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