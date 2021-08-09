▲ 【新股IPO】萬達輕資產商管擬本月遞交上市申請、傳最多集資312億、吸引逾20位機構投資者關注

萬達集團旗下萬達輕資產商業地產管理業務擬來港上市，市場傳出萬達輕資產商業管理最快本月在港遞交上市申請，較早前傳出的早一個月，集資規模達約30億至40億美元（約234億至312億元），安排行包括中信証券、瑞信及摩根大通。早前有報道指，萬達輕資產商管IPO已經吸引超過20位機構投資者關注，當中包括私募基金、科技基金以及主權財富基金的投資者。

3月底獲珠海國資委入股

值得留意是，萬達輕資產商管於3月底，獲珠海國資委出資30億元入股成為戰略投資者。彭博早前報道指，是次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標估值達2000億元人民幣 。不過，萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。

萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，及155個在建萬達廣場。據Refinitiv數據顯示，去年，內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元（約806億港元）。若萬達計劃出售10%的股份，估值高達2000億元人民幣的商業地產管理業務，其集資規模將超越去年上市的恒大物業 （06666） 。

萬達集團業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。公司成立於1988年。

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