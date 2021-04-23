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【新股IPO】萬達旗下商業管理業務尋求今年上市　傳集資規模最高466億

新股IPO 18:45 2021/04/23

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【新股IPO】萬達旗下商業管理業務尋求今年上市　估值高達2000億元人民幣

萬達集團旗下商業地產管理業務擬來港上市，路透引述知情人士透露，萬達輕資產商管公司計劃最快於今年年底前在香港上市，並於9月提交遞交上市申請。最新消息指，萬達輕資產商管擬出售約10%至20%股權，集資約30億至60億美元（232.9億至465.7億港元）。

順豐房託將開展預路演、集資23億元，看【下一頁】

此前有消息指，大連萬達集團尋求為旗下萬達輕資產商管公司在港上市前融資200億元（人民幣，下同）。據指，上市前融資由高盛及瑞銀負責，兩間大行預期亦會協助萬達輕資產商管IPO。

值得留意是，萬達輕資產商管於3月底，獲珠海國資委出資30億元入股成為戰略投資者。

萬達集團業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。公司成立於1988年。

報道續指，是次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標估值達2000億元人民幣 。不過，萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。消息人士表示，萬達集團計劃7月前完成這項融資。

萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，及155個在建萬達廣場。公司於在上個月獲得珠海國資委30億元人民幣入股。

據Refinitiv數據顯示，去年，內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元（約806億港元）。若萬達計劃出售10%的股份，估值高達2000億元人民幣的商業地產管理業務，其集資規模將超越去年上市的恒大物業 （06666）

萬達沒有回應有關報道。

相關文章：【新股IPO】兆科眼科6622今截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

記者：謝卓榮

港股 恒大物業（06666） IPO

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