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【新股IPO】萬達旗下商業管理業務尋求今年上市　估值高達2000億元人民幣

新股IPO 14:38 2021/04/21

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【新股IPO】萬達旗下商業管理業務尋求今年上市　估值高達2000億元人民幣

大連萬達集團旗下商業地產管理業務擬來港上市。路透引述知情人士透露，大連萬達集團尋求為旗下商業地產管理業務，萬達輕資產商管公司在上市前融資200億元（人民幣，下同），計劃於今年年底前在香港上市。萬達沒有回應有關報道。

報道續指，這次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標估值達2000億元人民幣 。不過，報道指萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人都認為估值目標太高。消息人士表示，萬達集團計劃7月前完成這項融資，並於9月提交IPO申請。

萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，及155處在建的萬達廣場。公司於在上個月獲得珠海國資委30億元人民幣入股。

據Refinitiv數據顯示，去年，內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元（約806億港元）。若萬達計劃出售10%的股份，估值高達2000億元人民幣的商業地產管理業務，其他資規模將超越去年上市的恒大物業 （06666）

相關文章：【新股IPO】兆科眼科6622今截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）

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記者：謝卓榮

港股 恒大物業（06666） IPO

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