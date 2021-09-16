【新股IPO】萬達商管Pre-IPO輪融資吸金468億　PAG、碧桂園、騰訊、螞蟻等均有參與

▲ 萬達商管Pre-IPO輪融資吸金60億美元 PAG、碧桂園、騰訊、螞蟻等均有入股

萬達輕資產商業地產管理業務擬來港上市，據外電報道指，萬達商管在上市前的Pre-IPO融資中，合共籌集60億美元（折合約468億港元），是中國今年最大規模的上市前融資之一。

路透引述消息人士指，是次融資由太盟投資集團（PAG）領投，PAG合共投資28億美元，包括19億美元的股權投資，以及9.33億元的銀團貸款。另外，碧桂園 （02007） 、騰訊 （00700） 、中信資本以及螞蟻集團均有參與此輪融資。

據中證監網站顯示，公司8月20日已遞交境外上市申請，目前中證監已接收申請材料。

早前有報道指，萬達商管IPO的集資規模達約30億至40億美元（約234億至312億元），安排行包括中信証券、瑞信及摩根大通。內媒引述知情人士指，萬達商管已經完成內部資源重組，包括輕資產商業運營、人員等調整均已基本完成。公司於今年3月撤回A股上市申請併計劃赴港上市，在完成內部重組後，萬達商管方面稱將盡快實現在港上市。

3月底獲珠海國資委入股

值得留意是，萬達輕資產商管於3月底，獲珠海國資委出資30億元入股成為戰略投資者。彭博早前報道指，是次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標估值達2000億元人民幣 。不過，萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。

萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，及155個在建萬達廣場。據Refinitiv數據顯示，去年，內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元（約806億港元）。若萬達計劃出售10%的股份，估值高達2000億元人民幣的商業地產管理業務，其集資規模將超越去年上市的恒大物業 （06666） 。

萬達集團業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。公司成立於1988年。

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