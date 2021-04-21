【營銷智慧@iM網欄】先構思線上銷售流程 網上推廣成本免浪費

上期筆者分享了中小企踏上數碼化前所需的其中一個思想準備，就是要憧得借用網上世界的大數據來不斷自我修正，只有如此才能不斷適應市場，不要想著節省成本而一個廣告打天下，有興趣可在以下連結參詳上期專欄。

【營銷智慧@iM網欄】廣告返唔到數等同失敗? 中小企數碼化前的思想準備

但除此以下，在筆者接觸的傳統中小企老闆當中，也發現他們缺乏以下兩項思想準備。首先是對線上銷售流程不熟悉，皆因很多老闆都認為網上平台的最大功能就是宣傳，其餘所有銷售步驟都應留待線下進行。筆者對此看法甚具保留，原因是網上世界很重視用戶體驗，盡可能以最方便的介面及程序來完成消費，一般用戶體驗愈好的銷售流程，生意額也會較高。

但試想想，假設你在乘車時看到一個不錯的產品廣告，但該商戶竟然要求你在觀塘門市自行購買。我想一般顧客只會有兩種反應，第一是”Noted with thanks”，第二是:「不錯不錯，待我有空時購買。」可見，兩類反應根本難以為商戶帶來生意。然而，如果將銷售流程搬上線上，客戶便有可能立即購買，就算商戶沒有網店功能，退而求其次，令對方留下聯絡資料也算是不錯。

其實大部份較年輕的老闆也明白這些道理，但所謂知易行難。即使他們深明建立線上銷售流程，成果往往不佳。而經筆者觀察，不難發現其問題在於他們的線上銷售流程過於複雜，不夠方便。例如顧客明明對商品已很有興趣，但按下廣告連結後，竟然連接到商戶網站首頁，然後顧客需要找一會兒才到達銷售頁面，但香港人耐性有限，在他們找到你的銷售頁面前已關掉你的網站。

初涉線上銷售的商戶還有很多問題，例如需要顧客留下一大堆聯絡資料，又或者沒有解釋清楚消費流程等，而這些問題的徵結所在正正是忘記了用戶體驗的重要性。那麼一個完整的銷售流程應該是怎樣？下期再談。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機