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CANMAKE 35週年限定　透亮美肌蜜粉餅紀念版（特別版粉掃）　幻彩獨角獸色粉盒連日本製粉掃　幻化棉花糖般柔美肌調

都會情報 14:00 2021/04/21

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CANMAKE Marshmallow Finish Powder透亮美肌蜜粉餅自2012年以來榮獲多個日本美妝大賞，包括每年登上日本殿堂美容網站@cosme年度「Best Cosmetics」大賞及粉底部排行榜（最新為2020年@cosme Best Cosmetics第3位、粉底部第3位、日本美妝App「LIPS」Best Cosmetics2020年蜜粉類別第1位）。多年來深受日本以至亞洲女生的喜愛，全因它可以打造如棉花糖般輕柔的底妝。

夢幻幻彩色粉盒與日本製柔軟圓掃
適逢CANMAKE誕生35週年，特別推出紀念版，將MO Matte Ochre明亮膚色色號的粉盒，染上幻彩獨角獸色調，讓妝扮的心情都夢幻愉悅起來！套裝內的35週年特別版粉掃為日本製，毛質柔軟而且毛量多，能均勻地沾取粉末，打造透薄底妝。同時亦能用作胭脂掃，用其圓形的掃頭打圈掃上，即成可愛妝感。

MO色號亮肌集防曬、遮瑕與保濕功效
是次MO Matte Ochre明亮膚色色號為啞調淺黃色，能讓肌膚即時變得光亮，適合任何膚色使用。Marshmallow Finish Powder透過高速三步製作過程，混和及壓縮而成，粉末較一般蜜粉更幼細，減少粒子間的空隙出現，呈現細滑棉花糖柔美肌膚的妝效，而且兼備遮瑕作用。蘊含防光亮粉末，能防曬防油光。同時含72%礦物成分及10種美肌成分，包括保濕的蘆薈葉精華、玫瑰精華、洋甘菊精華及檸檬精華；爽膚的七葉樹精華、紫蘇葉精華；軟肌的角鯊稀、橄欖油、荷荷芭油、葡萄柚籽油。亦不含添加劑礦物成分、界面活性劑、焦油性顏料、酒精及香料，全面呵護肌膚。

建議零售價：HK$108

Facebook專頁     @canmakehk 
官方網站              www.canmake.com.hk 
                          www.bouekionlineshop.com 
手機APP              CANMAKE TOKYO 

#canmaketokyo #canmakehk 

銷售地點 
期間限定店          旺角西洋菜南街88號地鋪
化妝專櫃             千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)
化妝自助櫃          @CosmeStore(銅鑼灣、尖沙咀、旺角、上水、屯門、將軍澳)
                         AEON(康山、荃灣、黃埔、九龍灣、銅鑼灣)
顧客熱線             2619 0330

（資料由客戶提供）

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