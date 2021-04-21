Zoom設1億美元Zoom Apps創投基金 推動平台發展

視像會議平台Zoom近期宣布，設立總值1億美元的Zoom Apps創投基金，以推動整個平台上的生態發展，當中包括Zoom Apps、開發人員平台、整合功能以及其硬件支援。據報，投資組合公司將能夠獲得25萬至250萬美元的初次投資金額，並用以建立有助於Zoom用戶會面、溝通，和協作的核心解決方案。

於2020年的Zoomtopia年度活動中，Zoom就發佈其應用程式Zoom Apps，將互動體驗融入Zoom平台，並提升生產力。至於現時平台上已有數十個Zoom Apps處於開發階段。Zoom Apps基金將投資於具潛力產品和早期市場吸引力的開發商，為用戶提供互動體驗。

Zoom創辦人兼行政總裁Eric S. Yuan表示，於2011年成立Zoom，假若當初沒有早期投資者的支持，Zoom並不會有今天的成就。他又表示，「在過去一年，我了解到保持會議效率及趣味性的重要。」因此，他希望能夠透過Zoom Apps創投基金，讓用戶能夠更快樂及無縫地協作。同時，隨著平台的發展，以幫助企業家建立新的業務。

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責任編輯：陳子謙