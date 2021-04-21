【大灣區就業】想去大灣區就業又唔想離開香港太長 施耐德電氣(香港)有限公司請畢業見習生 駐港18個月

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入職條件：

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主要職責：

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申請須知：

求職者可電郵(SEHKRecruit@schneider-electric.com)履歷表給施耐德電氣(香港)有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與馬小姐(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂