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【大灣區就業】想去大灣區就業又唔想離開香港太長 施耐德電氣(香港)有限公司請畢業見習生 駐港18個月

理財智慧 15:10 2021/04/21

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政府推出「大灣區青年就業計劃」企業反應十分熱烈，提供不少職位空缺，希望能招攬人才。但相信部分港人未必會想離港太長時間，也許以下這工作會適合你，施耐德電氣(香港)有限公司請香港畢業見習生，月薪19,000元至20,000元，每週工作5天, 工作 8 小時, 工作期24個月, 派駐香港18個月, 派駐大灣區6個月，有雙糧。

【大灣區就業】 銀行請見習生 月薪2萬元 仲有跨境生活津貼 工作實際做呢啲 【下一頁

入職條件：

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    +4

【筍工推介】教育局聘資訊科技教學助理 吸引專上教育機構文憑或以上人士 月薪1.7萬 【下一頁

主要職責：

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申請須知：

求職者可電郵(SEHKRecruit@schneider-electric.com)履歷表給施耐德電氣(香港)有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與馬小姐(Email)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

香港 畢業 施耐德電氣 大灣區 就業

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出席博鰲亞洲論壇 林鄭：海南願為香港青年提供就業創業機會

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【美股業績】寶潔宣布季度業績勝預期　擬於9月加價應對成本上升
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