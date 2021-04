白人警謀殺罪成 弗洛伊德弟：終可再次呼吸

▲ 弗洛伊德家人聽取案件判決後表現激動,弗洛伊德弟弟指他們終於能再次呼吸。

美國黑人男子弗洛伊德去年遭白人警員紹文跪頸致死,事發時高呼「我不能呼吸」成為遺言。法院周二(20日)對弗洛伊德案作出判決,紹文的謀殺罪等3項罪名成立。弗洛伊德家人聞訊後表現激動,弗洛伊德弟弟指他們終於能再次呼吸。而美國總統拜登也表示判決能伸張正義。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成 【下一頁】

白人前警員紹文(Derek Chauvin)案發時用膝頭壓著弗洛伊德(George Floyd)的頸部長達9分29秒,弗洛伊德送院後證實死亡。陪審團退庭商議超過10小時後,一致裁定紹文的二級謀殺、三級謀殺以及過失殺人罪3項罪名全部成立。

弗洛伊德弟弟菲洛尼斯(Philonise Floyd)是當日唯一現身的家屬,他在法庭宣判前數分鐘祈禱,宣判那一刻更忍不住發抖。直至法庭宣判紹文全部罪名成立時,菲洛尼斯閉上眼睛並不斷點頭。

菲洛尼斯事後表示他當時在祈求法庭會判紹文有罪,並指作為非裔美國人,通常都不會獲得伸張正義。亡兄案發期間曾高叫「我不能呼吸」(I can't breathe)求救,菲洛尼斯於判決後舉行的家屬記者會上表示:「我們終於能再次呼吸。」(We are able to breathe again.)

但他強調爭取正義之戰尚未結束,指民眾必須抗議,認為弗洛伊德的遭遇並非個別例子,而是非裔美國人面對永無止境的循環(never-ending cycle)。

弗洛伊德遭警跪殺案 專家反駁一氧化碳中毒致死論 【下一頁】

拜登(Joe Biden)與夫人吉爾(Jill Biden)、美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)於宣判後,致電死者弗洛伊德家屬慰問。

拜登指出判決結果是美國公義向前邁的一大步,但認為美國必須消除系統性種族歧視。拜登引用「我不能呼吸」這句話,稱他們不應讓弗洛伊德這句遺言湮沒,指美國開始有機會改變國家發展的軌跡。

賀錦麗也表示,全面改革立法將令執法部門承擔責任,同時有助執法部門與社區建立互信關係,會繼續積極推動以弗洛伊德命名、改革執法部門的法案。

責任編輯:鄭錦玲