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【大灣區就業】騰訊請人 不需特別技能 呢個職位月薪最高逾6萬

理財智慧 15:24 2021/04/21

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大灣區近年發展機會多，人工及待遇不比香港差，有意往外闖的人士不妨考試到大灣區工作。騰訊近來招聘青年工作公共事務經理一職，月薪最低都有2.3萬元，最高可達6.8萬元，工作地點在深圳，有雙糧，五天工作周，但只要要有大學學歷，無需其他特別技能，每到周六日想要回港亦非難事，值得投履歷申請一試。

由於該職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外、持有在2019年至2021年頒發的學士或以上學位者，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

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要求資歷 :

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職責 :

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    +3
    +2

【筍工推介】郵政署請人！只要中四學歷 主要工作做呢啲【下一頁

待遇 :

  • 星期一至五，上午9時至下午6時, 每週工作5天, 工作期18個月
  • 每月$23,000 - $68,000
  • 有雙糧,
  • 年假12天
  • 銀行假期
  • 醫療保險
  • 年終獎金

申請須知 :

求職者可電郵(wenyangcai@tencent.com)或郵寄履歷表給TENCENT MOBILITY LIMITED (騰訊)。如要索取收集個人資料聲明, 請Email黄女士聯絡。 
郵寄地址：香港皇后大道東1號太古廣場3座29樓

 

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責任編輯：陳楚琨

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