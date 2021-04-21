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【裝修熱話】開價10萬裝修480呎單位 廚廁廳大翻新 被網民斥唔知價

理財智慧 17:35 2021/04/21

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買樓、租樓的成本都不便宜，小則幾百萬，大則幾千萬甚至上億元。如何在不同方面省錢就是一大學問，而在裝修節省成本是最快捷的方法。近日有網民於社交網站發文詢問，單位480呎，用十萬元可否完成他想裝修的地方。

網民的預算有限，想知道用十萬元能不能完成以下項目：

1）清拆（不用拆地板、電線、水管和鋁窗）

2）加8-10個開關位

3）客廳和房間鋪石塑地板（中價貨即可）

4）廚房做假天花，另鋪牆磚和地磚（中價貨即可）

5）廁所做假天花，另鋪牆磚和防水的地磚（中價貨即可），企缸的地台和洗衣機用的水龍頭位

6）全屋剷底後再塗灰油漆

7）天花板安裝兩條燈槽

8）代安裝潔具、燈飾、吸咀和開關面

9）更換客廳的窗台和門上的雲石條

帖文一出，嘩聲四起。大部分網民覺得這是不可能的任務，更稱樓主的十萬元連裝修師傅的工資也不夠給，直言十萬元留給自己去學裝修就有可能做到。有網民說只是第一、三項的報價也要2-3萬；第四、五、六項十萬也不夠！

【樓市熱話】 母親提議全家人一同買樓 兒子苦不堪言 網民：頭家就散！【下一頁

有人笑言：「希望過一陣子不會看到樓主上社交網站發帖說自己中伏！」另外網民提醒樓主，就算有師傅說可以也不要相信，樓主把預算翻兩三倍再說吧！

網民留言：

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【延伸閱讀】愛貓夫婦擲百萬元裝修522呎單位 全屋粉色系營造夢幻家居 設長型貓走廊 成「主子」小天地【下一頁

 

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責任編輯：張瑋婷

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