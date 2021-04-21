【友邦1299】高盛：花旗退出13市場或對友邦造成廣泛影響　續予買入評級、目標價116元

花旗集團（美：C）早前宣布，計劃退出內地、澳洲、台灣、印度等13個市場的零售銀行業務後。高盛發表報告指出，花旗的行動可能會影響友邦與花旗在2013年簽訂、為期15年的泛亞洲獨立經銷協議﹐或可能會帶來廣泛潛在影響。高盛續予友邦「買入」評級，12個月目標價116元。

友邦曾升穿100元 高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步【下一頁】

高盛指出，花旗稱往後會聚焦於香港、新加坡零售銀行業，這兩個市場同時為友邦最大市場，分別佔2019年即疫情前新業務價值36%及8%。如果花旗能夠像現在這樣在這兩個市場上繼續合作，該行應允許友邦繼續從初始協議中獲取價值。

高盛又指，注意到友邦在2013年為與花旗的這項長期協議支付了8億美元的首期付款，該協議使友邦接觸到1300萬零售卡持有人和銀行客戶，其中包括香港逾100萬客戶。花旗退出13個市場，將導致友邦無法接觸相關地區的花旗客戶群。

不過，高盛稱留意到友邦在印尼、馬來西亞、泰國等市場，已與當地銀行訂立分銷協議，如果友邦可以增加對銀行保險合作夥伴的投資，相信花旗行動對友邦新業務價值增長的影響可控。高盛又指，注意到友邦繼續與新的銀行訂立保險合作夥伴關係，包括最近與東亞銀行達成獨家經銷協議。

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編輯：吳敏芳