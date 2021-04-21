  • 28°C
香港時間 : 2021421日 (三) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話

環球社會熱點 14:15 2021/04/21

分享：

菲臘親王喪禮結束後，有外媒拍攝哈里王子離場時與兄長威廉王子，相隔一年多首次同場交談，被外界視為二人破冰的一幕，期待哈里威廉有望和解。但有消息人士指，哈里即將飛返美國，但威廉王子或查爾斯無法再相信哈里，二人拒絕與他私下單獨對話。

英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰 【下一頁】

自哈里（Prince Harry）與太太梅根（Meghan Markle）沒有經過王室同意，接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問大爆王室秘密，其中梅根指摘王室涉嫌種族主義，導致哈里梅根與整個王室關係惡化。哈里相隔一年多重返英國出席菲臘親王（Prince Philip）葬禮，哈里及威廉（Prince William）完場後一同離開，威廉太太凱特更充當和事佬，促成哈里於離場時與兄長威廉王子交談，被視為二人有望和解的一幕。

外媒引述消息人士指，威廉與哈里及其父親查理斯（Prince Charles） 於菲臘親王葬禮當日，在溫莎堡的弗羅格莫爾別墅（Frogmore House） 內曾進行面對面交談，氣氛良好。雖然三人和解進度似乎良好。但據消息人士指，查理斯及威廉只同意有第3者在場情況下與哈里交談，擔心哈里身邊人會對外洩漏扭曲的對話內容，亦無法再相信哈里，因此拒絕和哈里單獨對話。

哈里威廉傾乜？唇語揭有望和解 【下一頁】

消息續指，三人為保護對方，不會向任何人透露上周六的會談內容，不希望私人家庭事務被公開報道，亦不容許任何人假扮知道內情。《每日郵報》報道，查理斯已返回威爾士家中，哀悼父親菲臘親王。哈里仍留在英國，估計會陪伴英女王渡過95歲生日，過後再飛返美國陪伴待產的梅根。

責任編輯：郭麗明

相關文章

跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成
今日
跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成
【強生疫苗】歐洲藥物局警告 可能導致血栓（第二版）
今日
【強生疫苗】歐洲藥物局警告 可能導致血栓（第二版）
【歐洲超級聯賽】英超Big 6受壓退出 或被迫暫停
今日
【歐洲超級聯賽】英超Big 6受壓退出 或被迫暫停
乍得總統前線陣亡 日前剛贏大選
今日
乍得總統前線陣亡 日前剛贏大選
英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰
今日
英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰
網絡熱話 皇室 哈里王子 威廉王子 查理斯 菲臘親王 英女皇 溫莎 英國 美國

上一篇文章

白人警謀殺罪成 弗洛伊德弟：終可再次呼吸

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間14:00）
旅遊氣泡啟動僅一日 新西蘭機場即有人確診
旅遊氣泡啟動僅一日 新西蘭機場即有人確診
【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷
【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷
美國報告：中俄事前散播陰謀論 激化國會山莊暴亂
美國報告：中俄事前散播陰謀論 激化國會山莊暴亂
【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口
【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口
烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）
烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）