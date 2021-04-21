傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話

菲臘親王喪禮結束後，有外媒拍攝哈里王子離場時與兄長威廉王子，相隔一年多首次同場交談，被外界視為二人破冰的一幕，期待哈里威廉有望和解。但有消息人士指，哈里即將飛返美國，但威廉王子或查爾斯無法再相信哈里，二人拒絕與他私下單獨對話。

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自哈里（Prince Harry）與太太梅根（Meghan Markle）沒有經過王室同意，接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問大爆王室秘密，其中梅根指摘王室涉嫌種族主義，導致哈里梅根與整個王室關係惡化。哈里相隔一年多重返英國出席菲臘親王（Prince Philip）葬禮，哈里及威廉（Prince William）完場後一同離開，威廉太太凱特更充當和事佬，促成哈里於離場時與兄長威廉王子交談，被視為二人有望和解的一幕。

外媒引述消息人士指，威廉與哈里及其父親查理斯（Prince Charles） 於菲臘親王葬禮當日，在溫莎堡的弗羅格莫爾別墅（Frogmore House） 內曾進行面對面交談，氣氛良好。雖然三人和解進度似乎良好。但據消息人士指，查理斯及威廉只同意有第3者在場情況下與哈里交談，擔心哈里身邊人會對外洩漏扭曲的對話內容，亦無法再相信哈里，因此拒絕和哈里單獨對話。

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消息續指，三人為保護對方，不會向任何人透露上周六的會談內容，不希望私人家庭事務被公開報道，亦不容許任何人假扮知道內情。《每日郵報》報道，查理斯已返回威爾士家中，哀悼父親菲臘親王。哈里仍留在英國，估計會陪伴英女王渡過95歲生日，過後再飛返美國陪伴待產的梅根。

責任編輯：郭麗明