【疫市營商】遠東酒店集團繼續區域擴展　為市道復甦做準備

遠東酒店集團在今年第一季分別於新加坡和墨爾本開設兩間酒店，疫情雖然未退，但集團宣布將繼續其地區擴展計劃，為最終的復甦做好準備。

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新加坡酒店營運商與印尼市場的精品酒店和生活集團ARTOTEL Group簽署策略聯盟協議。根據合作關係條款，雙方將在營運、品牌和培訓方面攜手合作，支持不同市場的業務增長。遠東酒店集團行政總裁龔錦福表示。新加坡和印尼是集團當地旅遊業的重要客源市場，因此兩國之間存在強大的協同效應。遠東在印尼尚未展開業務，而ARTOTEL集團則在印尼亦擁有龐大網絡。從品牌架構的角度來看，該集團能配合目前未有代表的針對性市場。



另一方面，遠東酒店集團與日本Far East Village Hotel Yokohama品牌在當地的第二間酒店，也預計將於今年6月開業；而展望未來，遠東酒店業務將進一步加設度假勝地和水療中心。

行政總裁鄧耀權指，疫情大流行並沒有削弱遠東酒店集團酒店業務的擴張目標。酒店業務和旅遊業具有長期積極前景，因此集團正展望未來，加強市場影響力，為最終的復蘇做好準備。

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責任編輯：蘇穎琪