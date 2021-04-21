  • 24°C
香港時間 : 2021421日 (三) 22:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】遠東酒店集團繼續區域擴展　為市道復甦做準備

商業 14:10 2021/04/21

分享：

遠東酒店集團在今年第一季分別於新加坡和墨爾本開設兩間酒店，疫情雖然未退，但集團宣布將繼續其地區擴展計劃，為最終的復甦做好準備。

【好想去旅行】Expedia平台革新　新功能設行程建議、保險索償提醒

新加坡酒店營運商與印尼市場的精品酒店和生活集團ARTOTEL Group簽署策略聯盟協議。根據合作關係條款，雙方將在營運、品牌和培訓方面攜手合作，支持不同市場的業務增長。遠東酒店集團行政總裁龔錦福表示。新加坡和印尼是集團當地旅遊業的重要客源市場，因此兩國之間存在強大的協同效應。遠東在印尼尚未展開業務，而ARTOTEL集團則在印尼亦擁有龐大網絡。從品牌架構的角度來看，該集團能配合目前未有代表的針對性市場。
 
另一方面，遠東酒店集團與日本Far East Village Hotel Yokohama品牌在當地的第二間酒店，也預計將於今年6月開業；而展望未來，遠東酒店業務將進一步加設度假勝地和水療中心。

行政總裁鄧耀權指，疫情大流行並沒有削弱遠東酒店集團酒店業務的擴張目標。酒店業務和旅遊業具有長期積極前景，因此集團正展望未來，加強市場影響力，為最終的復蘇做好準備。

【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗

【好想去旅行】 美國航空擬秋季重新聘用機師　年底續增聘300名

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【展覽復辦】時尚購物展4月28日開幕　率先看展商新產品
今日
【展覽復辦】時尚購物展4月28日開幕　率先看展商新產品
【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求
2021/04/20
【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求
【好想去旅行】 美國航空擬秋季重新聘用機師　年底續增聘300名
今日
【好想去旅行】 美國航空擬秋季重新聘用機師　年底續增聘300名
【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
今日
【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
Resort Villa 疫情 新加坡 印尼 品牌 墨爾本 日本 酒店

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【消費優惠】卡樂B推3款新品　港式茶記口味吸客（多圖）
【消費優惠】卡樂B推3款新品　港式茶記口味吸客（多圖）
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求
【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求
【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職　冀尋更靈活的新工作
【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職　冀尋更靈活的新工作