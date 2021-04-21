【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職

英超「Big 6」宣布退出歐洲超級聯賽後，計劃大有可能胎死腹中，平息近日引起的激烈反彈。作為計劃支持者之一的曼聯副主席活華特亦宣布辭職，年底正式離任。但曼聯強調，活華特辭職與歐洲超級聯賽無關，明言雙方早已達成共識。

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繼曼城﹑利物浦﹑阿仙奴﹑車路士及熱刺後，曼聯亦宣布退出歐洲超級聯賽。曼聯副主席活華特（Ed Woodward）在消息公布後，同時宣布將在年底前辭去職務。目前歐洲超級聯賽僅剩意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭和祖雲達斯，以及西甲三雄皇家馬德里﹑巴塞隆那及馬德里體育會。

據英國媒體報道，活華特早與班主格拉沙家族（The Glazers）達成協議，2021年年底離任，今次只是提早公布。自2005年加入曼聯管理層的活華特表示，非常自豪曾為曼聯工作16年，球隊擁有明確發展，離開是一個艱辛的決定。活華特離任後，副主席將由格拉沙家族的祖爾（Joel Glazer）擔任。

活華特是歐洲超級聯賽支持者，亦參與歐洲足協改革歐冠賽事的討論。歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）曾批評活華特在歐冠改革上，只關心財務公平（financial fair play），明顯早已其他組織達成協議。

責任編輯：吳漢培