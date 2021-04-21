【濠賭股】瑞信下調今年澳門賭收預測兩成 指賭業面臨監管限制 　

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澳門近日公佈賭收，瑞信發表報告指，儘管5月黃金周將至，當地未來或放寬旅遊業限制，為短期帶來正面市場氣氛，但澳門賭業今年仍面臨多項結構性轉變，對今年賭收造成一定阻力，因此下調未來賭收預測，將今年賭收下調2成，明年則下調12%。
澳門首季博彩收入按季升8%，詳情可見﹕【下一頁】
該行分析，內地自今年3月起實施刑法修正案（十一），內文增設海外賭場組織或招攬中國公民出境博彩的罪名，導致內地高端玩家數量減少，賭場唯有瞄準中低端玩家市場。該批人士消費水平較低，通常只在周日/周末賭博，賭場盈利回報降低，但營運成本未有下降。在此情況下，即使今年5月黃金周訪客人數增加，亦未能為第二季賭收帶來強勁增長。
此外，澳門將於今年下半年展開賭牌重投工作，為未來帶來不明朗因素。該行分析，澳門政府近年規劃旅遊業時，較為側重非博彩旅遊項目。該行預計，賭企未來幾年或需發展更多非博彩旅遊設施，迎合大眾市場，此舉將降低它們的投資回報率（ROI）。
按賭企分類，該行較為看好金沙 （01928） 、澳博 （00880） 等面向大眾的賭企，分別提高其目標價至36元及10元。
下圖看清瑞信目標價﹕
|濠賭股
|目標價（評級）
|銀河娛樂 （00027）
|上調至69元（中性）
|美高梅中國 （02282）
|上調至10元（遜於大市）
|新濠國際 （00200）
|上調至11.8元（遜於大市）
|澳博 （00880）
|上調至10元（中性）
|金沙中國 （01928）
|上調至36元（中性）
|永利澳門 （01128）
|上調至10元（遜於大市）
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編輯﹕賴奕羚