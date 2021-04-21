【壟斷嫌疑】蘋果AirTag對手品牌籲參議院介入調查　Tile CEO出席反壟斷聽證會作證

蘋果（Apple）今年首場發布會中，終於推出新產品無線追蹤硬件AirTag，讓用戶可以透過iPhone應用程式「Find My」來追蹤其各種物品，與目前市面上的對手品牌Tile的無線追蹤產品相似。不過綜合外電報道，Tile就對於蘋果AirTag的出現表達不滿，並此立即向議員抗議，指控蘋果的隱私政策將令Tile的產品處於不利地位。今次事件或令AirTag可能成為反壟斷聽證會上，其競爭對手挑戰的焦點。

據Tile行政總裁CJ Prober發表聲明表示，強調公司歡迎競爭，但認為必須是要公平競爭，還質疑蘋果利用平台優勢限制其他產品的紀錄。他指出，美國立法者應在針對蘋果進入追蹤器產品市場進行審查，Tile也將出席參議院反壟斷聽證會作證。

不過蘋果對於Tile的指控表示，近期已參照蘋果隱私政策，向第三方追蹤器開發人員開放iPhone系統權限。以及反擊指其應用程式「Find My」早在十多年前出現，並非相關服務的「後進者」。

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事實上，近年已有多家公司指責蘋果利用優勢地位導致競爭不公，除了Tile外，Spotify及Tinder母公司Match Group的高層也將出席作證，兩家企業均批評蘋果要求使用Apple Pay並支付銷售佣金的政策。而Tile則聚焦在蘋果的隱私政策，以及Tile是否具有與AirTag相同的iPhone及系統進入權限。

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責任編輯：張寶燕