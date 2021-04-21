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【房住不炒】公積金貸款過度流向樓市　10城市觸及紅綫須收緊

股樓投資 16:56 2021/04/21

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中國樓市易升難跌，不論炒家或用家均用於各種方式融資，去年不少人通過新設公司向銀行借經營貸炒樓，也有人借助住房公積金入市。

【美股焦點】Apple春季新品發布會　四大看點逐個捉，請按【見下頁

上海易居房地產研究院發表報告提及，首季有10個城市的住房公積金踩中紅綫，即個貸率在95%以上，包括南通、合肥、宿州、欽州、蕪湖、洛陽、衢州、柳州、福州及貴陽。

【大行報告】兩大行預測騰訊首季業績 瑞信維持目標價800元，請按【見下頁

這10個城市從其與房地產交易市場的關係看，此類城市普遍屬於樓市相對熾熱的城市，需要重點監測和嚴管，且需要實施適度收緊的公積金使用政策。

報告指，公積金流動性不足的問題，會使得公積金的貸款出現各類壓力，主要調控措施包括，收緊貸款額度、放緩貸款速度、停止相關業務、收緊租房提取額度、嚴管騙貸行為。

【延伸閱讀】4月部署：平安證券指資金風險偏好受壓制 揀低估值具防守性A股，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 地產 中國

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