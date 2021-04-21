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今日推介綠城管理 | 電視廣播、永利澳門、比亞迪、美團、藍月亮最新部署（立即觀看）

股市 12:59 2021/04/21

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恒生指數中午收報28661點，跌474點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介綠城管理控股 （09979） ，另亦會分析電視廣播 （00511） 、比亞迪股份 （01211） 、永利澳門 （01128） 、美團 - W （03690） 及藍月亮集團 （06993） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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