  • 28°C
香港時間 : 2021421日 (三) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大戶手影】全球最大主權基金減持多隻A股 外資首季趁高位套現

股樓投資 12:40 2021/04/21

分享：

隨着A股公布首季報告，海外機構持股陸續曝光。其中，全球最大主權基金挪威政府全球養老基金減持多隻A股。分析指，該基金首季大賺，可能進行階段性獲利。

【券商點睇】水電被擠壓刺激煤價上漲 煤炭板塊穩中向好，請按【見下頁

相比2020年底，該基金截至首季末減持了若干A股，如海大集團（深：002311）、東方雨虹（深：002271）、萬華化學（滬：600309），當中萬華化學就減持了352.3萬股，剩下965.5萬股。

【筍盤推介】超靚無敵大海景 向西南3房單位裝修企理可即入住 食正基建效應，請按【見下頁

截至2020年底，挪威政府養老基金持有742家中國公司，最大持股為阿里巴巴（09988），而A股最大持股為中國平安（滬：601318）。

2020年基金的中國股票投資市值升至3,205億元，以人民幣計，其中國股票投資平均回報為29.7%。

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

減持 主權基金 東方雨虹（深：002271） 海大集團（深：002311） 中國平安（滬：601318） 萬華化學（滬：600309） 中國 A股

上一篇文章

花旗擬出售13地區零售銀行業務 傳渣打星展有意競購

下一篇文章

【券商點睇】水電被擠壓刺激煤價上漲 煤炭板塊穩中向好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！