【大戶手影】全球最大主權基金減持多隻A股 外資首季趁高位套現

隨着A股公布首季報告，海外機構持股陸續曝光。其中，全球最大主權基金挪威政府全球養老基金減持多隻A股。分析指，該基金首季大賺，可能進行階段性獲利。

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相比2020年底，該基金截至首季末減持了若干A股，如海大集團（深：002311）、東方雨虹（深：002271）、萬華化學（滬：600309），當中萬華化學就減持了352.3萬股，剩下965.5萬股。

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截至2020年底，挪威政府養老基金持有742家中國公司，最大持股為阿里巴巴（09988），而A股最大持股為中國平安（滬：601318）。

2020年基金的中國股票投資市值升至3,205億元，以人民幣計，其中國股票投資平均回報為29.7%。

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記者：林衛