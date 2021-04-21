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安聯投資：疫情加速人工智能發展 電動車企估值透支未來增長

股市 12:36 2021/04/21

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安聯投資董事及科技行業高級分析師Stephen Jue表示，疫情帶來的數字化驅動AI發展。

運用人工智能（AI）進行創新的企業與日俱增，安聯投資董事及科技行業高級分析師Stephen Jue表示，過去多年大型科網企業已透過收集數據，進行自動判定或提供客製化內容，料未來AI將加速擴展至醫療護理、製造業、汽車運輸，應用於VR（虛擬實境）、AR（擴張實境）、自動駕駛、物流等，又認為疫情將幫助加速這一發展。

AI企業現有收入大部分未必與主題直接相關，Stephen Jue指，不少企業目前仍處早期投資階段，以擴展市場和取得先發優勢，而相關公司估值亦可能看起來昂貴，團隊會以較長目光看待，由下而上了解產品，透過分析師與管理層頻繁溝通。對於AI投資風險，他指要留意AI技術成熟程度、監管政策、從消費者角度考慮，技術是否獲正確使用等。

對於自動駕駛發展，他指多間電動車企競爭自動駕駛領域，部分公司估值已透支未來增長，而相關概念仍在非常早期階段，在自動駕駛之前，受惠各國碳中和目標，汽車更多先向電動化發展，電動車滲透率將在5至10年提升至15至20％，並帶來其他投資機遇，例如供應鏈如半導體、記憶體。

Stephen Jue管理的安聯環球智能城市基金，自2019年6月成立以來，截至今年2月底，股份累計錄得60.2%回報，該基金投資於受惠智能城市發展的創新企業，目前組合77.7%為美國企業。

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記者：區嘉俊

基金 電動車 人工智能 科技行業 美國 VR AR

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