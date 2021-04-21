[阿里巴巴9988] 阿里斥逾3億美元增持 土耳其最大電商平台股權至近9成

近期受反壟斷監管消息影响的阿里巴巴(09988)未放慢投資步伐。外電報道，據土耳其商業登記的數據，阿里巴巴向持股的土耳其電商公司Trendyol投資3.5億美元，持股比例升至86.5％。阿里1時報220.8元跌3.2%。

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阿里巴巴於2018年獲得Trendyol的控制權。Trendyol為土耳其最大的電子商務平台，也是其他中東國家的主要電子商務提供商。阿里入股Trendyol,被視為拓展歐洲業務的一大動作。

除了Trendyol, 阿里投資的海外電商平台亦包括東南亞Lazada,和印度的Paytm Mall等。當中Lazada更屬阿里全資持有。

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