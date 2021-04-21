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花旗擬出售13地區零售銀行業務 傳渣打星展有意競購

股樓投資 12:59 2021/04/21

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花旗集團（美：C）早前宣布將退出13個地區的零售銀行業務，有消息人士指星展集團、三菱日聯金融集團（MUFG）、華僑銀行及渣打銀行（02888）皆有意競購部分的零售銀行業務。

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選   詳情請看[下一頁]

花旗集團早前表示，計劃退出內地、台灣、澳洲等13個地區的零售銀行業務，並專注於有更高回報的機構和財富管理業務。花旗指，計劃出售的業務去年總資產為820億美元，有形普通股權益為70億美元。

消息人士稱，出售程序會於數周內開始。因花旗只會在以上市場出售零售銀行業務組合及分支機構，不會放棄銀行牌照，所以只會吸引在已在該地區有業務的銀行。

【券商點睇】水電被擠壓刺激煤價上漲 煤炭板塊穩中向好  詳情請看[下一頁]

有指，星展、渣打銀行及印度本地銀行Kotak Mahindra Bank和Axis Bank都有意競購的花旗的印度業務。星展銀行回應稱，集團對現有市場內的補強收購機會抱持開放態度。

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撰文 : 趙家盈

銀行 金融 財富及資產管理 收購 星展銀行 花旗銀行 經濟 澳洲 印度 香港

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