花旗擬出售13地區零售銀行業務 傳渣打星展有意競購

花旗集團（美：C）早前宣布將退出13個地區的零售銀行業務，有消息人士指星展集團、三菱日聯金融集團（MUFG）、華僑銀行及渣打銀行（02888）皆有意競購部分的零售銀行業務。

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花旗集團早前表示，計劃退出內地、台灣、澳洲等13個地區的零售銀行業務，並專注於有更高回報的機構和財富管理業務。花旗指，計劃出售的業務去年總資產為820億美元，有形普通股權益為70億美元。

消息人士稱，出售程序會於數周內開始。因花旗只會在以上市場出售零售銀行業務組合及分支機構，不會放棄銀行牌照，所以只會吸引在已在該地區有業務的銀行。

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有指，星展、渣打銀行及印度本地銀行Kotak Mahindra Bank和Axis Bank都有意競購的花旗的印度業務。星展銀行回應稱，集團對現有市場內的補強收購機會抱持開放態度。

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