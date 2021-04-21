【TSLA】平保據報暫停為部分省市Tesla車主新上險　平安產險：沒有此事

▲ 中國平安旗下平安車險擬拒絕為特斯拉的車主上保

中國平安 （02318） 旗下平安車險擬拒絕為部分Tesla特斯拉（美：TSLA）的車主上保。據內媒報道，保險渠道、車主以及保險銷售處獲悉，中國平安旗下平安車險在河南、浙江、陝西，以及北京和上海已拒絕為Tesla特斯拉新車主上保，已經上保到期並需要續保的，政策亦開始收緊。中國平安產險最新回應指，公司沒有在部分省市暫停為特斯拉車主新上險的情況。

中國平安產險續指，平安產險持續按車險綜合改革精神，通過擴大保險責任、提供增值服務等方式，為傳統車和新能源車主客戶提供全方位的保險保障和服務支持。

近期，Tesla特斯拉電動車安全性的負面消息不斷。繼電動車發生死亡事故，再有Tesla特斯拉中國車主在上海車展出現鬧場風波。Tesla特斯拉更遭官媒《新華社》點名評論後，Tesla特斯拉於昨晚（20日）深夜在官方微博發文表示，就未能及時解決車主的問題深表歉意。

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記者：謝卓榮