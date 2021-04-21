  • 27°C
香港時間 : 2021421日 (三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片短缺】 瑞銀：芯片短缺將引致全球汽車減產100萬輛　各大科企造車優勢各不同

股市 12:47 2021/04/21

分享：

小米、百度等內地科技巨頭今年相繼傳出造車消息。

全球汽車芯片持續短缺，今年多間車企曾停產，部分人士質疑全球汽車供應生產鏈或存在結構性短缺問題。瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻分析指，汽車芯片短缺將引致全球汽車行業減產100萬輛，但認為第二季度情況將改善，未來幾季將會解決芯片問題。

鞏旻則指，自去年以來，即使面對新冠疫情，歐洲多國實施封鎖措施等影響，全球汽車生產供應鏈其實仍表現出強大的運行能力，他預計全球汽車產能可逐步改善。

2021上海車展詳情可看【下一頁】

科技巨頭加入造車戰局 將加劇市場競爭

另外，小米 （01810） 、百度 （09888） 等內地科技巨頭今年相繼傳出造車消息，鞏旻表示，中國汽車產業在全球最為活躍，變化最快，內地科技巨頭落場，市場玩家數量增加，料未來無可避免會出現「內捲」情況，加劇競爭。不過他預計，產品研發需時，料科技巨頭至少需時3年才加入市場，短期內競爭不太明顯。

鞏旻指，各大科企在造車的優勢各有不同。例如百度擁有Apollo自動駕駛系統、富士康的產品代工經驗對生產汽車零部件有幫助，因此暫不能一概而論。他以Google生產手機為例子，表示科企落場，不一定代表它們有足夠製造能力把產品造好。不過，Google在手機浪潮中以Android 系統取勝，反映科企雖未必像傳統車企般，有較強的製造能力，但它們同樣能夠憑藉自身優勢，在市場變化中受惠。

小鵬指華為硬件體系不錯，可見【下一頁】

另外他認為，在中國及全球汽車產業中，軟件仍是短版。他預計，未來國際科技巨頭將會跟中國科技巨頭加強合作。

自動駕駛業務方面，鞏旻分析，中國自動駕駛使用場景跟美國不同，中國有更多基礎設施支持，加上國內車企的生產供應能力強，能夠更大面積生產，把成本降低，因此對其前景感樂觀。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章﹕

【百度造車】百度回應合照：與吉利合作不止造車 大新聞會適時公布

【大行報告】瑞信指上海車展最大贏家是這家車廠　股價潛在升幅逾五成

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 百度集團—SW（09888） 小米集團－W（01810） 中國 瑞銀 自動駕駛 晶片 富士康 富士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【停牌潮】保利協鑫交代停牌原因未解決、去年轉蝕62.5億　繼續停牌
【停牌潮】保利協鑫交代停牌原因未解決、去年轉蝕62.5億　繼續停牌
【新股IPO】兆科眼科6622今截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）
【新股IPO】兆科眼科6622今截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）
【旅遊氣泡】香港及新加坡「旅遊氣泡」最快5月重啟　傳未來數天公布詳情　攜程升近4%
【旅遊氣泡】香港及新加坡「旅遊氣泡」最快5月重啟　傳未來數天公布詳情　攜程升近4%
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）