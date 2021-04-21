【芯片短缺】 瑞銀﹕芯片短缺將引致全球汽車減產100萬輛

▲ 小米（01810）、百度（09888）等內地科技巨頭今年相繼傳出造車消息。

全球汽車芯片持續短缺，瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻分析指，汽車芯片短缺將引致全球汽車行業減產100萬輛，但認為第二季度情況將改善，未來幾季將會解決芯片問題。

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今年多間車企曾停產，部分人士質疑全球汽車供應生產鏈或存在結構性短缺問題。鞏旻則指，自去年以來，即使面對新冠疫情，歐洲多國實施封鎖措施等影響，全球汽車生產供應鏈其實仍表現出強大的運行能力。他預計，全球汽車產能可逐步改善。

科技巨頭加入造車戰局 將加劇市場競爭

另外，小米 （01810） 、百度 （09888） 等內地科技巨頭今年相繼傳出造車消息，鞏旻表示，中國汽車產業在全球最為活躍，變化最快，內地科技巨頭落場，市場玩家數量增加，料未來無可避免會出現「內捲」情況，加劇競爭。不過他預計，產品研發需時，料科技巨頭至少需時3年才加入市場，短期內競爭不太明顯。

鞏旻指，各大科企在造車的優勢各有不同。例如百度擁有Apollo自動駕駛系統、富士康的產品代工經驗對生產汽車零部件有幫助，因此暫不能一概而論。他以Google生產手機為例子，表示科企落場，不一定代表它們有足夠製造能力把產品造好。不過，Google在手機浪潮中以Android 系統取勝，反映科企雖未必像傳統車企般，有較強的製造能力，但它們同樣能夠憑藉自身優勢，在市場變化中受惠。

另外他認為，在中國及全球汽車產業中，軟件仍是短版。他預計，未來國際科技巨頭將會跟中國科技巨頭加強合作。

自動駕駛業務方面，鞏旻分析，中國自動駕駛使用場景跟美國不同，中國有更多基礎設施支持，加上國內車企的生產供應能力強，能夠更大面積生產，把成本降低，因此對其前景感樂觀。

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編輯﹕賴奕羚