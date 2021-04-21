【騰訊700】日媒：美日政府密切關注騰訊投資樂天　樂天：不擔心騰訊取得客戶資料

▲ 日媒：美日政府密切關注騰訊投資樂天 樂天：不擔心騰訊取得客戶資料

日本共同社報導，美國和日本政府將聯合密切關注騰訊（00700）投資日本電子商務巨頭樂天（Rakuten）後，其美國和日本客戶的任何訊息會否被交予中國有關部門。 騰訊旗下一間公司持有樂天集團的3.65%股權。樂天發言人表示，騰訊目的純粹是投資，包括騰訊在內的任何股東都無法獲得個人訊息，毋須擔心騰訊會取得客戶的資料。

騰訊斥資46億入股日本樂天 尋求電商及數字娛樂合作【下一頁】

報道指，日本政府將根據外國投資法，定期與樂天進行面談，並與美國政府分享有關資訊。未來日本政府的檢查點包括騰訊參與樂天管理，以及關注樂天未來如何處理日本和海外客戶的個人資料。

樂天近期完成了約2423.5億日圓（約22億美元）的投資。投資者包括日本郵政控股、美國沃爾瑪公司，但其中有約657億日圓來自騰訊子公司、香港的Image Frame投資。

基於國家安全原因，日本的外滙和貿易管制法限制外國公司和外國投資者在日本公司對電信等敏感領域的投資。日本修法要求持有這些特定產業1%以上的股權必須先獲得日本政府同意，但如果只是純投資就不用事先批准。

騰訊旗下香港Image Frame投資必須在5月中旬表明，不會在樂天董事會派駐代表，並符合日本相關的其他法令。

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編輯：吳敏芳