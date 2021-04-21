乍得總統前線陣亡 日前剛贏大選

中非國家乍得共和國軍方發言人宣布，總統德比在前線指揮軍隊對抗反對武裝勢力期間傷重死亡。德比兒子卡卡被任命為臨時總統，領導軍事過渡委員會，為期一年半，直接舉行下次選舉。德比自1990年起執政，在位逾30年，屬非洲國家執政最長時間的領導人之一。不過，有外媒懷疑事件會否出自其保安隊伍之手。

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乍得（Chad）軍方發言人指，乍得總統德比（Idriss Deby）周一（19日）在前線，指揮軍隊對抗北部臨近利比亞邊境武裝分子期間受傷，最後傷重死亡，享年68歲。內閣及議會已即時解散，德比兒子卡卡（Mahamat Kaka）獲任命臨時總統，並在未來一年半領導由軍官組成的過渡委員會，直至舉行「自由及民主」（free and democratic）的選舉。乍得於當地時間下午6時至凌晨5時實施宵禁。由於前線位處偏遠地區，目前難以確認當時實際情況，有外國專家對德比之死提出質疑，懷疑可能與其保安隊伍有關。

反對武裝分子「乍得改變及和平陣線」（Front for Change and Concord in Chad）曾在選舉當日發動襲擊，攻擊邊境防衛並一度向南邁進近百公里。乍得軍方及後反擊，成功在距離首都恩賈梅納（N'Djamena）300公里外範圍，阻止武裝分子繼續推進。

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乍得早前舉行總統大選，初步點票結果顯示德比以79%得票率勝出，即將開展第6屆任期。他於2018年通過新憲法，容許自己繼續執政直到2033年。有不少反對派人士指責德比濫權，並呼籲抵制大選，拒絕承認選舉結果。然而，德比被西方國家視為對抗非洲伊斯蘭激進組織的盟友，他亦會於前線對抗武裝分子，去年更獲軍方頒發元帥頭銜。

責任編輯：郭麗明