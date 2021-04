乍得總統前線陣亡 日前剛贏大選

中非國家乍得共和國軍方發言人宣布,總統德比在前線指揮軍隊對抗反對武裝勢力期間傷重死亡。德比兒子卡卡被任命為臨時總統,領導軍事過渡委員會,為期一年半,直接舉行下次選舉。德比自1990年起執政,在位逾30年,屬非洲國家執政最長時間的領導人之一。不過,有外媒懷疑事件會否出自其保安隊伍之手。

跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成 【下一頁】

乍得(Chad)軍方發言人指,乍得總統德比(Idriss Deby)周一(19日)在前線,指揮軍隊對抗北部臨近利比亞邊境武裝分子期間受傷,最後傷重死亡,享年68歲。內閣及議會已即時解散,德比兒子卡卡(Mahamat Kaka)獲任命臨時總統,並在未來一年半領導由軍官組成的過渡委員會,直至舉行「自由及民主」(free and democratic)的選舉。乍得於當地時間下午6時至凌晨5時實施宵禁。由於前線位處偏遠地區,目前難以確認當時實際情況,有外國專家對德比之死提出質疑,懷疑可能與其保安隊伍有關。

反對武裝分子「乍得改變及和平陣線」(Front for Change and Concord in Chad)曾在選舉當日發動襲擊,攻擊邊境防衛並一度向南邁進近百公里。乍得軍方及後反擊,成功在距離首都恩賈梅納(N'Djamena)300公里外範圍,阻止武裝分子繼續推進。

烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年(第二版) 【下一頁】

乍得早前舉行總統大選,初步點票結果顯示德比以79%得票率勝出,即將開展第6屆任期。他於2018年通過新憲法,容許自己繼續執政直到2033年。有不少反對派人士指責德比濫權,並呼籲抵制大選,拒絕承認選舉結果。然而,德比被西方國家視為對抗非洲伊斯蘭激進組織的盟友,他亦會於前線對抗武裝分子,去年更獲軍方頒發元帥頭銜。

責任編輯:郭麗明