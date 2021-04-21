  • 27°C
香港時間 : 2021421日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乍得總統前線陣亡 日前剛贏大選

環球社會熱點 12:27 2021/04/21

分享：

中非國家乍得共和國軍方發言人宣布，總統德比在前線指揮軍隊對抗反對武裝勢力期間傷重死亡。德比兒子卡卡被任命為臨時總統，領導軍事過渡委員會，為期一年半，直接舉行下次選舉。德比自1990年起執政，在位逾30年，屬非洲國家執政最長時間的領導人之一。不過，有外媒懷疑事件會否出自其保安隊伍之手。

跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成 【下一頁】

乍得（Chad）軍方發言人指，乍得總統德比（Idriss Deby）周一（19日）在前線，指揮軍隊對抗北部臨近利比亞邊境武裝分子期間受傷，最後傷重死亡，享年68歲。內閣及議會已即時解散，德比兒子卡卡（Mahamat Kaka）獲任命臨時總統，並在未來一年半領導由軍官組成的過渡委員會，直至舉行「自由及民主」（free and democratic）的選舉。乍得於當地時間下午6時至凌晨5時實施宵禁。由於前線位處偏遠地區，目前難以確認當時實際情況，有外國專家對德比之死提出質疑，懷疑可能與其保安隊伍有關。

反對武裝分子「乍得改變及和平陣線」（Front for Change and Concord in Chad）曾在選舉當日發動襲擊，攻擊邊境防衛並一度向南邁進近百公里。乍得軍方及後反擊，成功在距離首都恩賈梅納（N'Djamena）300公里外範圍，阻止武裝分子繼續推進。

烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版） 【下一頁】

乍得早前舉行總統大選，初步點票結果顯示德比以79%得票率勝出，即將開展第6屆任期。他於2018年通過新憲法，容許自己繼續執政直到2033年。有不少反對派人士指責德比濫權，並呼籲抵制大選，拒絕承認選舉結果。然而，德比被西方國家視為對抗非洲伊斯蘭激進組織的盟友，他亦會於前線對抗武裝分子，去年更獲軍方頒發元帥頭銜。

責任編輯：郭麗明

相關文章

烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）
2021/04/20
烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）
世衛反對跨國旅行用疫苗護照 稱加劇不平等
2021/04/20
世衛反對跨國旅行用疫苗護照 稱加劇不平等
【強生疫苗】歐洲藥物局警告 可能導致血栓（第二版）
今日
【強生疫苗】歐洲藥物局警告 可能導致血栓（第二版）
跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成
今日
跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成
【歐洲超級聯賽】英超Big 6受壓退出 或被迫暫停
今日
【歐洲超級聯賽】英超Big 6受壓退出 或被迫暫停
軍事 選舉 任命 乍得 利比亞 非洲 總統大選

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口
【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口
烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）
烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）
旅遊氣泡啟動僅一日 新西蘭機場即有人確診
旅遊氣泡啟動僅一日 新西蘭機場即有人確診
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間12:00）
【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷
【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷