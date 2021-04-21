【大行點睇】瑞信降澳門賭收預測 上調濠賭股目標價

瑞信發表研究報告指，因復甦預期帶動市場氣氛改善，但在疫情防控措施仍然維持之下，料澳門整體賭收仍低於預期。該行更相信，賭業會因疫情出現不利的結構性轉變，令行業復甦之路漫長，整體濠賭股之風險回報率並不吸引。

該行料，到5至6月份旅遊限制有機會逐步及緩慢地回復正常，但仍維持對澳門賭業審慎的看法，因此下調今明兩年賭收預測20%及12%。該行認為，短綫看好金沙中國（01928）及澳博控股（00880），分別上調其目標價20%及32%，以反映兩者之中場業務比重較高及新增項目等因素。

瑞信對濠賭股目標價一覽：

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記者：郭秀慧